去年逾1400人脫北 金正恩執政以來首增

韓聯社分析，金正恩（見圖）的恐怖政治是脫北者人數增加的主因之一。（美聯社）

2017-01-03 15:19

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據南韓統一部今日（3）發布的數據顯示，2016年逃離北韓、投誠南韓的居民初估為1414人，成長了11%，是自金正恩2011年執政以來，投誠人數的比例首現增加。

韓聯社報導，在北韓嚴格管控邊境以及加強懲罰之下，脫北者人數逐步減少：2011年投誠者人數為2706人、2012年為1502人、2013年為1514人、2015年為1217人，2016年卻躍升至1414人。有紀錄以來，脫北人數已達3.02多萬人。

報導分析，金正恩的恐怖政治以及國際社會增加對北韓制裁的力度，都是去年投誠者人數增加的主因。

南韓統一部相關人士指出，北韓駐外餐廳員工、以及駐留他國居民去年棄北投南的現象明顯增加；此外，隨著精英階層投誠者的增加，不在脫北者定居的設施接受教育、直接進入南韓社會的「特別保護對象」也增加。

例如，前北韓駐英大使太永浩等精英人士受南韓國家情報院的特別保護，離開北韓居民保護中心並接受調查後，並未前往脫北者定居設施，便踏入南韓社會定居。