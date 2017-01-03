| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
找到了！失聯近2天 單攻石夢谷山友尋獲
 首頁 > 國際

去年逾1400人脫北 金正恩執政以來首增

韓聯社分析，金正恩（見圖）的恐怖政治是脫北者人數增加的主因之一。（美聯社）

2017-01-03  15:19

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據南韓統一部今日（3）發布的數據顯示，2016年逃離北韓、投誠南韓的居民初估為1414人，成長了11%，是自金正恩2011年執政以來，投誠人數的比例首現增加。

韓聯社報導，在北韓嚴格管控邊境以及加強懲罰之下，脫北者人數逐步減少：2011年投誠者人數為2706人、2012年為1502人、2013年為1514人、2015年為1217人，2016年卻躍升至1414人。有紀錄以來，脫北人數已達3.02多萬人。

報導分析，金正恩的恐怖政治以及國際社會增加對北韓制裁的力度，都是去年投誠者人數增加的主因。

南韓統一部相關人士指出，北韓駐外餐廳員工、以及駐留他國居民去年棄北投南的現象明顯增加；此外，隨著精英階層投誠者的增加，不在脫北者定居的設施接受教育、直接進入南韓社會的「特別保護對象」也增加。

例如，前北韓駐英大使太永浩等精英人士受南韓國家情報院的特別保護，離開北韓居民保護中心並接受調查後，並未前往脫北者定居設施，便踏入南韓社會定居。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 南韓 投誠 脫北 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：去年逾1400人脫北 金正恩執政以來首增


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.