義大利極樂神父 與15女亂搞還拍片紀錄

2017-01-03 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕義大利天主教神父康廷（Andrea Contin）被3位女教徒投訴，在自己的教區裡進行荒淫無道的極樂轟趴，牽涉高達15名女性，他不僅自己拍片紀錄下來，還在光碟封面印上多位教宗的姓名來掩蓋。

據《每日星報》報導，現年48歲的康廷被信徒爆料後，檢方在教堂場所搜出多個情趣玩具和色情影片。除此之外康廷還把一些情人介紹到換妻網站，5名男子已承認有和康廷交易，和某些女子發生性行為。

1名曾和康廷有染的女子表示，她發現神父有各種項圈和皮帶，從最小到最大都井然有序地排列起來，而且在早晨、中午、晚間，在神父的寓所都有可能會有淫亂行為出現。檢察官對這些指控已展開調查，但康廷尚未被逮捕。