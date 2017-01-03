| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
找到了！失聯近2天 單攻石夢谷山友尋獲
 首頁 > 國際

義大利極樂神父 與15女亂搞還拍片紀錄

2017-01-03  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕義大利天主教神父康廷（Andrea Contin）被3位女教徒投訴，在自己的教區裡進行荒淫無道的極樂轟趴，牽涉高達15名女性，他不僅自己拍片紀錄下來，還在光碟封面印上多位教宗的姓名來掩蓋。

據《每日星報》報導，現年48歲的康廷被信徒爆料後，檢方在教堂場所搜出多個情趣玩具和色情影片。除此之外康廷還把一些情人介紹到換妻網站，5名男子已承認有和康廷交易，和某些女子發生性行為。

1名曾和康廷有染的女子表示，她發現神父有各種項圈和皮帶，從最小到最大都井然有序地排列起來，而且在早晨、中午、晚間，在神父的寓所都有可能會有淫亂行為出現。檢察官對這些指控已展開調查，但康廷尚未被逮捕。

廣告
  • 義大利天主教神父康廷（Andrea Contin）被投訴在教區開極樂轟趴，牽涉15名女性。（圖擷自《每日星報》）

    義大利天主教神父康廷（Andrea Contin）被投訴在教區開極樂轟趴，牽涉15名女性。（圖擷自《每日星報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亂搞 淫亂 淫趴 神父 色情
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：義大利極樂神父 與15女亂搞還拍片紀錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.