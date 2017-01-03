日本超美醫學生！高顏值神似佐佐木希 網友：好想給她看病...

就讀日本東海大學醫學部的能見真優華，因在節目上模仿佐佐木希引起話題。（圖擷取自IG）

2017-01-03 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本東海大學正妹能見真優華，去年9月上電視節目模仿女星佐佐木希，在日本網路走紅，個人IG突破10萬人追蹤，因為她不僅皮膚白皙、五官精緻，更是醫學系的高材生，讓她從日本紅到台灣來，台、日網友紛紛留言表示：「能長得像佐佐木希真不容易」、「有這樣的女醫生那我天天去看病」、「美貌跟頭腦都有了，到底還缺什麼？！」

家住神奈川、目前就讀東海大學醫學部的能見真優華，將在明天滿24歲，平時除了忙於醫學部課業，也擔任美妝雜誌兼職模特兒，她在節目上表示，自己相當崇拜佐佐木希，平時也會模仿她的妝容，但也說，從去年10月開始暫停兼職工作，因為得專心準備醫學院的考試，未來還是想當個醫生。

能見真優華平時也很崇拜佐佐木希。（圖擷取自IG）

能見真優華的氣質出眾，讓網友紛紛大呼戀愛了。（圖擷取自IG）

能見真優華也兼職擔任平面雜誌模特兒。（圖擷取自IG）