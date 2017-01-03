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你找到幾個？《人民日報》PO拼字遊戲被抓包一堆髒話

《人民日報》在推特上分享拼字遊戲，遭網友抓包充斥數個不雅字眼。（圖片擷取自「People's Daily,China」推特）

2017-01-03  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕拼字遊戲是學習英文單字的好方法之一，但中國官媒《人民日報》不知是有意還是無心，竟在拼字遊戲中放入數個髒話單字，讓網友相當無言。

《人民日報》在元旦於官方臉書和推特放上拼字遊戲，並說「最先看到的三個字將代表你的2017年，你看到哪些？」

但馬上有網友發現，當中竟包含「testicles（睾丸）」、「asshole（屁眼）」、「mother fucker（他媽的）」、「bitch（婊子）」等字眼，《人民日報》在隔日便將貼文刪除。

根據《南華早報》報導，一名《人民日報》員工透露，該遊戲是由網路編輯發布，應該是沒有細心檢查遊戲內容所導致，但他們強調，拼字遊戲有多種組合，在時間有限的情況下不可能一一檢查。

《人民日報》在推特上分享拼字遊戲，遭網友抓包充斥數個不雅字眼。（圖片擷取自「People's Daily,China」推特）

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