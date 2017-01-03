香港扣押星國裝甲車突消失？ 海關澄清：移至室內
2017-01-03 14:12
〔即時新聞／綜合報導〕從去年11月底被扣押在香港屯門海關的9輛新加坡裝甲車，2日傳出突然消失，對此，香港海關今中午做出回應，表示裝甲車目前仍存放香港海關倉庫，但均已移至室內。
星媒《聯合早報》報導，該報稍早對香港海關詢問有關這批Terrex裝甲車的最新情況，海關今中午做出回應，稱「這批懷疑受管制物品目前仍存放於海關在屯門的倉庫，不過已於12月6日開始存放於室內」。
星國9輛裝甲車「Terrex AV-81」，去年因未向海關申報遭扣押，該事更演變成外交風波，造成星、中兩國關係緊張，中國不滿台星軍事交流，放話要恪守一中原則，星國則表示台星軍事交流不喊卡。
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