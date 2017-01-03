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崔順實之女遭逮背後真相 是JTBC記者報警舉報她

鄭尤拉昨日遭到丹麥警方逮捕，而逮捕過程中，南韓媒體JTBC採訪小組扮演重要角色，提供資訊給丹麥警方，協助逮捕。（美聯社）

2017-01-03  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓閨蜜干政案要角、崔順實的女兒鄭尤拉，昨日在丹麥遭到警方逮捕，而逮捕過程中，南韓媒體JTBC採訪小組扮演重要角色，提供資訊給丹麥警方，協助逮捕鄭尤拉。

綜合外媒報導，JTBC採訪組接獲爆料，得知鄭尤拉藏身於丹麥奧爾堡市的一處住宅，JTBC採訪組於當地時間1日晚間8點前往鄭尤拉住處，當時曾試著對其進行採訪，但遭到拒絕，隨後JTBC記者李佳赫（Lee Ga-hyuk，譯音）向當地警方舉報。

警方獲報後前往鄭尤拉的住所搜查，並對其展開進行身份調查，經過4個小時調查後，丹麥警方逮捕鄭尤拉，並將鄭尤拉的1歲兒子、60歲韓籍保母以及2名20多歲的韓籍男子一同帶走。

JTBC採訪小組也在鄭尤拉的住處外發現一輛車牌寫有「CS」的休旅車，鄭尤拉之母崔順實的英文拼音為「Choi Soon-sil」，頭兩個字的縮寫正好是「CS」，且休旅車內有一張寫著韓文的購物清單，成為逮捕鄭尤拉的另一關鍵因素。

丹麥警方逮捕鄭尤拉。（圖擷取自JTBC）

休旅車內有一張寫著韓文的購物清單。（圖擷取自JTBC）

JTBC採訪小組在鄭尤拉的住處外發現一輛車牌寫有「CS」的休旅車，與崔順實的英文姓名拼音縮寫相同。（圖擷取自JTBC）

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相關關鍵字： JTBC 崔順實 鄭尤拉 閨蜜干政 閨蜜門
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