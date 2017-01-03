14歲少年迷網路直播 月花2萬發「紅包」給裸聊女

2017-01-03 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕全球網路產業目前流行直播，但在中國卻吹起了色情直播的歪風，山東一名14歲國中學生沉迷於此，一個月花費了人民幣5000元（約台幣2萬3000元）給裸聊女直播主發「紅包」，也就是透過網路金流平台支付金錢。

根據《中國青年網》報導，沉迷色情直播的少年哥哥爆料，少年在去年6月透過通訊軟體QQ，被人拉進色情直播群組，該群組由一名濟南人創立，成員共有268人，男性成員按照貢獻多寡被分為「情郎」、「護法」、「護花」、「護群」、「名譽副主」、「名譽正主」、「風采親王」7個等級，透過發紅包升級，女性群組成員則提供色情聊天服務以獲得紅包。

該群組在遭踢爆後，已在跨年夜被查處關閉。中國北京師範大學法學教授趙軍指出，個人對個人的裸聊在一般情況下不涉及犯罪，但採用群組直播的方式進行，也就是個人對多人，就可能構成中國刑法中的淫穢表演罪，而如果淫穢表演的觀摩者涉及未成年人，更屬於這種犯罪的從重情節。