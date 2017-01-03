南韓禽流感已撲殺逾3千萬家禽 蛋價飆3成

南韓於去年底爆發H5N6禽流感，且疫情延續到今年，目前南韓政府至少已撲殺超過3千萬隻。（路透）

2017-01-03 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓於去年底爆發H5N6禽流感疫情，受災規模和經濟損失創下歷史紀錄。據外媒報導指出，南韓政府近來仍繼續大舉撲殺遭感染的禽類，目前至少已撲殺超過3千萬隻，南韓國內蛋價也因疫情影響飆漲了三成。

綜合外媒報導，南韓農林畜產食品部今天公布的資料指出，從疫情爆發至今，南韓當局已撲殺至少3033萬隻感染禽流感的禽類（約全國總數5分之1），其中以雞的數量最多，有2千6百萬隻。甚至在去年12月31日確診有貓隻感染H5N6型病毒的案例。

近來南韓國內蛋價也因疫情影響而飆升了32.1%，南韓農林畜產食品部更將這波疫情提升到防疫最高等級。另外，截至去年12月中旬，南韓每一天有10件左右的病例通報，但最近已減少至2次以內，顯見疫情已經逐漸被控制。