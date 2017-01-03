在主場遭擊敗 Volvo痛失瑞典汽車銷售冠軍

福斯「Golf」擊敗Volvo，成2016年瑞典最暢銷車款。（彭博社）

2017-01-03 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕被網友戲稱為「戰車」的瑞典國寶級品牌「Volve」，2016年竟在自己家中遭德國車廠「福斯」（Volkswagen）擊敗，54年來首度丟掉瑞典最暢銷汽車寶座。

根據《BBC》報導，瑞典汽車製造商協會數據指出，福斯的「Golf」以5.9％的新車市佔率，超越Volve旗下三款車型5.7的市佔率，成為瑞典今年最暢銷的車款。

Volve自1962年遭福斯的「Beetle」車款擊敗後，至2015年為止都是瑞典不敗品牌。雖然在今年跌下冠軍寶座，但瑞典路上的Volve數量仍高達21.5％，福斯則為15.7％。