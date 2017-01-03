| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 國際

在主場遭擊敗 Volvo痛失瑞典汽車銷售冠軍

福斯「Golf」擊敗Volvo，成2016年瑞典最暢銷車款。（彭博社）

2017-01-03  13:09

〔即時新聞／綜合報導〕被網友戲稱為「戰車」的瑞典國寶級品牌「Volve」，2016年竟在自己家中遭德國車廠「福斯」（Volkswagen）擊敗，54年來首度丟掉瑞典最暢銷汽車寶座。

根據《BBC》報導，瑞典汽車製造商協會數據指出，福斯的「Golf」以5.9％的新車市佔率，超越Volve旗下三款車型5.7的市佔率，成為瑞典今年最暢銷的車款。

Volve自1962年遭福斯的「Beetle」車款擊敗後，至2015年為止都是瑞典不敗品牌。雖然在今年跌下冠軍寶座，但瑞典路上的Volve數量仍高達21.5％，福斯則為15.7％。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 富豪汽車 瑞典 福斯汽車
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：在主場遭擊敗 Volvo痛失瑞典汽車銷售冠軍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.