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中醫生寫詩諷霾登美權威雜誌 網驚「要被自殺了」

2017-01-03  13:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名胸腔外科醫師趙曉剛，以《我喜歡呼吸醇馥幽香的霧霾》為主軸，寫了一首詩譏諷在中國嚴重霾害下人民產生的肺部病變，日前獲刊於美國權威胸腔外科雜誌，引發國際輿論熱議。

任職於同濟大學附屬上海市肺科醫院胸腔外科副主任的趙曉剛醫師，日前寫了這首名為《I Long to be King》（中媒譯為《我要當老大》）的詩歌，內容詳述了霧霾受害者產生「肺部磨玻璃影（GGO）」的歷程，並正式發表於美國胸腔科醫師學會（ACCP）創辦的世界胸腔科領域頂級期刊《CHEST》雜誌。

據悉，肺部磨玻璃影（Ground-Glass Opacity，GGO）是指高分辨率CT圖像上表現為密度輕度增加的雲霧狀磨砂玻璃樣影，但其內的支氣管血管束仍可顯現，常見於各種發炎症狀、水腫、纖維化及腫瘤等病變，此現象為早期肺部病變的表徵。

新聞經轉貼至PTT後引發網友熱議，鄉民們稱讚這名醫師勇於說出實話，不過也擔心他會因此「被消失」，紛紛留言說「這醫生要被自殺了」、「諷刺霧霾、又說要當老大，掰掰」、「這是洩漏國家最高機密啊」、「沒事兒，沒事兒，我們人多地廣，醫生很多的」、「這位醫生也將消失在霧霾之中...」。

《我要當老大》－趙曉剛

我喜歡呼吸醇馥幽香的霧霾

肺部磨砂玻璃影是我的大名

朦朧的身影批著神祕與詭異

－－

你笑稱幼時的我不典型增生

你憎稱青年的我為原位腺癌

你咆哮壯年的我為浸潤腺癌

－－

我也是從弱小逐漸變得強大

我也是從隱忍逐漸走向狂放

－－

我喜歡呼吸醇馥幽香的霧霾

散發著甘甜徐徐融入我身心

我更喜歡抽菸喝酒熬夜的你

創造著愜意的家園令我成長

－－

繼續成長的我有機會成為老大

突破層層壁壘、跨越千山萬水

每一根血管都有我的手下子民

每一處臟器都有我的旌旗招展

－－節錄自肺部磨玻璃影的自白詩

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  • 中國多省份霧霾現象嚴重，空氣品質嚴重不良。（路透）

    中國多省份霧霾現象嚴重，空氣品質嚴重不良。（路透）

  • 中國醫師趙曉剛發表的《I Long to be King》諷刺詩原文。（擷取自《Chest》雜誌）

    中國醫師趙曉剛發表的《I Long to be King》諷刺詩原文。（擷取自《Chest》雜誌）

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相關關鍵字： 中國 肺病 胸腔科 被自殺 諷刺 霧霾 霾害
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標題：中醫生寫詩諷霾登美權威雜誌 網驚「要被自殺了」


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