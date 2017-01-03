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東北姐姐罵弟弟 霸氣連珠炮被推爆

中國東北姊姊教訓弟弟，讓PTT鄉民看得目瞪口呆。（圖擷自YouTube）

2017-01-03  12:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國東北女性向來被視為具有豪氣，帶著不好惹的形象。最近有個東北姊姊訓斥弟弟人多勢眾去打架還打不贏人，連珠炮的批評讓PTT鄉民看得瞠目結舌，立刻拜倒在姐姐的霸氣之下。

從這部在YouTube的影片上可以看到，這位東北妹子在轎車駕駛座上對著副駕駛座的弟弟不斷說教，她先是說弟弟不肯吃藥「跟個娘們似的」，難道要等到截肢之後才要「裝個獨臂大俠、跟我倆裝楊過啊，我要不要跟你買個鵰？」

許多鄉民聽到「買個鵰」就已經噴飯，接著東北姊姊又指著弟弟被打傷的手，認為他不肯打石膏是因為「嫌磕磣（醜）」，但她認為「你要長得好看就是包成木乃伊也是好看」，完全沒在顧弟弟的自尊心。

姊姊接下來轉到打架的話題，直言打贏的話那也是沒白打，但現在卻是8個人打3個人反而被反擊得超慘，讓她氣得直說「兩個打一個還閒出兩呢」，還連連嘆氣「唉唷我滴媽呀」，感嘆弟弟在家裡橫行，到外面就「滅火」了。不過弟弟最後像姊姊宣言「以後誰敢動妳一根手指頭，大姊我跟他拼命」，讓東北妹子終於心軟。

相關影片請見：

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  • 姊弟正面後來也曝光。（圖擷自微博）

    姊弟正面後來也曝光。（圖擷自微博）

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相關關鍵字： 中國 姊姊 姊弟 姐姐 東北
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