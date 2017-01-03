李光耀之女批習近平 藉打貪剷除異己

2017-01-03 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平上任後，將打擊貪腐訂定為重要任務之一，但這樣的舉動引起部分人士質疑，像是前新加坡總理李光耀的女兒李瑋玲，認為習是藉機剷除異己，

李瑋玲在臉書上引述《衛報》報導，當中提到，中國在2016年逮捕多達122名涉貪官員，並追回2.3億元人民幣（約台幣10.7億元）。

李瑋玲認為，習近平只是在玩藉打貪腐名義剷除異己的把戲，好讓自己的人馬取而代之。由於李瑋玲為李光耀之女、現任總理李顯龍之妹，因此這番言論也格外引人注意，她還曾在去年4月針對李顯龍替李光耀逝世一週年大肆舉辦活動提出批評。