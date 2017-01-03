李光耀之女批習近平 藉打貪剷除異己
2017-01-03 11:46
〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平上任後，將打擊貪腐訂定為重要任務之一，但這樣的舉動引起部分人士質疑，像是前新加坡總理李光耀的女兒李瑋玲，認為習是藉機剷除異己，
李瑋玲在臉書上引述《衛報》報導，當中提到，中國在2016年逮捕多達122名涉貪官員，並追回2.3億元人民幣（約台幣10.7億元）。
李瑋玲認為，習近平只是在玩藉打貪腐名義剷除異己的把戲，好讓自己的人馬取而代之。由於李瑋玲為李光耀之女、現任總理李顯龍之妹，因此這番言論也格外引人注意，她還曾在去年4月針對李顯龍替李光耀逝世一週年大肆舉辦活動提出批評。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 警局旁自焚身亡 男子曾做筆錄「死一死最好」
- 共軍叫囂進犯》反制第一擊 由國防部長下令
- 那天，大家停止了排練...阿信泛淚追憶怪獸媽
- 《月薪嬌妻》掀婚前契約熱潮 這個星座男絕對不簽
- 收假爆車潮 枋寮調撥車道紓解
- 惡房東張淑晶學不乖？ 被爆新招詐騙外國遊客
- 桃竹竹苗結盟 北區每人年增1200元健保給付
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- 2020立委選舉 時代力量：目標10席立委
- 〈台股青紅燈〉2017年漲漲漲？
- NBA》魏少、字母哥碰頭 公鹿靠2小將逆轉雷霆
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 〈熱門族群〉英特爾、AMD晶片延後上市 主機板業蟄伏待起
- 林采緹逛街遭偷拍 路人「死不承認」胡睿兒回嗆烙賽
- 亞洲漆藝大觀 十三行一次看夠
- 新年很BLUE 豪哥連3場缺陣
- 社論》從2016的困頓中破繭而出
- 自由廣場》私校師生 大海嘯悲鳴
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 王家梁寇家瑞顛覆形象 裝痞使壞
- 〈彩虹之愛〉關於失戀
- 旌忠廟解籤詩好神 廟公想退休被慰留
- 潘瑋柏曬瘦照 羅志祥拆台：別修圖了！
- 排灣族新園部落 自主公告「傳統領域」
- 台南》空污攻陷鄉村 綠支持者開砲
- 粉絲巧遇求合照 玖壹壹一開口好驚人
- 長榮颱風天硬飛 民航局︰強化起降作業
- 新年星希望 不對稱焦點
- 不怕被認出 51歲方文琳：素顏拍照也OK
- 林全「漲價必然」說 他酸蔡英文曾說這句話...
- 故宮即日起開放學術研究圖檔
- 松機遷建桃園 交部首度納評估
- 頭份公所廣場連假不給停車 民眾怨
- 高雄公車與機車深夜車禍 騎士和貴賓狗死亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to crack down on ‘fake news’ sites
- 當土地公面襲胸 狼掰神明降駕
- 台南環局：外來污染危害 提請中央正視
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李光耀之女批習近平 藉打貪剷除異己
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分