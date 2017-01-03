戰鬥民族打群架 中文字幕超爆笑
2017-01-03 10:48
俄羅斯男子打群架，空耳中文字幕超爆笑。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯人又被戲稱是戰鬥民族，日前一群俄男裸上身打群架的影片，被網友故意配上空耳中文字幕（不翻譯俄文中本來的意思，完全以中文諧音模仿俄語發音），只見剽悍的俄國男子喊出的俄語聽起來就像「吃我一劍」、「華夏第一劍」，讓PTT的鄉民們看到後紛紛笑到在地上打滾。
這部影片昨日被上傳到YouTube，從中可以看到數十個半裸身穿黑褲背對鏡頭的男子，在與對手叫囂，半裸男子們說出的話用中文諧音來表現就是「白帝聖劍」、「御劍跟著我」、「保衛宇宙」。
在兩方人馬就要起衝突時，有人大喊「你別上去」、「我X你爺爺」，進入互毆階段後「用力」、「用力」的聲音此起彼落，但此時卻出現「卡哇伊」、「他愛你」、「他不愛你」發音的俄文，讓鄉民差點噴飯，直呼千萬不能在上班上課或圖書館看這段影片。
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