狂！ 美國民眾跨年開槍狂歡 流彈打穿眾議員頭骨

美國民主黨德克薩斯州眾議員馬丁尼茲（Armando Martinez），在跨年時被流彈穿過頭骨，這顆子彈疑似是狂歡民眾對空鳴槍所射出。（圖擷自《KGBT》電視台）

2017-01-03 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨德克薩斯州眾議員馬丁尼茲（Armando Martinez），在跨年時在州內的韋斯拉科市（Weslaco）朋友家歡慶，沒想到就在友人家門口與妻子來個新年之吻後，他的頭骨就被子彈打穿，警方研判，應該是附近民眾跨年時開槍狂歡的流彈傷人。

據《NBC》報導，馬丁尼茲回憶，當時他聽到許多慶祝的槍聲，等到凌晨0時過後差不多消退了，於是他和孩子們一起走出去放煙火，妻子此時跟他說了聲新年快樂，並給了馬丁尼茲一個吻，兩人的臉才剛分開，眾議員就感覺頭部有如被一個大鐵鎚擊中。

馬丁尼茲立即走到車庫拿冰塊，一路上都十分疼痛，妻子為他拍照後，他才確定自己身受槍傷。隨後在救護人員的幫忙下，他被送到當地醫院進行手術，神經外科醫生在他頭部取出1顆點223的彈頭。警方初步認為，有可能是民眾在兩個街區之外對空鳴槍，才會造成這次的流彈事件。

從小就在韋斯拉科市長大的馬丁尼茲在病床上指出，當地跨年時許多人都習慣鳴槍慶祝，而他很幸運地在意外中生還，也許現在是時候開始禁止人們進行這種狂歡行為了。