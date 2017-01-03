川普請客 第一道菜叫「川普先生沙拉」

2017-01-03 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普邀請名流、富豪在跨年那天吃晚餐，這些富豪們每人要付575美元（約合台幣 1.8萬元）進場，不過，重點是，第一道開胃菜就叫「川普先生沙拉」，讓這些富豪們吃的格外爽快。

綜合外媒報導，川普是在2016年除夕，邀請富豪晚宴，一起跨年，但很會做生意的川普，不止要這些富豪付錢入場，還把自己「賣」出去，第一道菜的名稱叫「川普先生沙拉」，讓這些富豪們把川普吃下肚，付錢付的更開心。

據報導，川普也對當場媒體表示，計畫在近日透露一些俄羅斯網路駭客的具體訊息，吊足媒體胃口。