雙胞胎2分鐘內前後出生 生日竟是不同年份

美國這對雙胞胎出生時間只差了2分鐘，生日卻在不同年份。（圖擷自《ABC》）

2017-01-03 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州1位孕婦在2016年12月31日晚間11時59分，生下雙胞胎哥哥詹姆斯（James），但弟弟馬修（Matthew）出生時卻已經是2017年1月1日凌晨0時01分，這對雙胞胎出生時間僅差2分鐘，但卻有了不同年份的生日。

據《ABC》報導，奎多（Nick Criddle）和他的阮氏亞裔妻子（Huyen Nguye）喜迎兩個健康的雙胞胎寶寶，其實他們原本打算於1月11日再進行剖腹產，但孕婦在年底時出現併發症，不得不在12月31日晚間11時40分進入生產準備。丈夫笑稱結果不僅是個驚喜，而且相當有趣，可以看著雙胞胎在不同的年份過生日。

這對雙胞胎並不孤獨，因為在亞利桑那州的荷莉（Holly Shay）和老公布蘭敦（Brandon Shay）也迎來一對跨越年度的雙胞胎，哥哥索耶（Sawyer）出生於去年12月31日深夜11時50分，弟弟埃弗雷特（Everett）則在今年1月1日凌晨0時01分呱呱墜地。