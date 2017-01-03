左右世界局勢 2017年這9大事件必知！

川普施政路線將影響全球局勢。（路透）

2017-01-03 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕動盪的2016年結束，外媒整理出形塑2017年世界局勢的9大事件。

《金融時報》報導，2017年這9大事件將左右世界局勢：

1. 1月份美國總統當選人川普就職，川普急於退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）、修改歐巴馬健保、廢除前政府的清潔能源政策，雖然川普具有令人摸不透的特質，但就職演說將呈現出他的施政基調。

2. 3月份英國啟動脫歐，英國政府承諾在脫歐前會制定相關計畫，以及談判策略，避免市場以及政治情勢大幅度波動。

3. 上半年拉卡（Raqqa）之戰，兩年來伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞連連失利，敘利亞的拉卡將可能是新戰場。

4. 4到5月法國總統大選，法國民族陣線主席瑪琳·雷朋（Marine Le Pen）崛起，雖然外界認為她可能會受到溫和派選民反對，但在法國主流政黨分裂，且勞工支持瑪琳·雷朋的狀況下，選情仍詭譎多變，若瑪琳·雷朋勝出，歐盟將面臨比英國脫歐更大的危機。

5. 5月伊朗總統大選，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）雖然在任職總統期間留下政績，但受到舊勢力的反對，他連任與否，都將造成中東地區的震盪。

6. 今年一整年全世界將面對美國聯準會升息措施，美國調整利率將撼動全球經濟。

7. 今年上半年還有土耳其修憲公投，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）不斷尋求擴大自己的權力，可能在4到5月進行公投，反對者則憂心埃爾多安獲得獨裁的機會。

8. 秋季中共19大，習近平幾乎確定會繼續做為中國共產黨總書記直到2022年，真正的重點在於習近平如何透過人事安排，擴張自己的勢力。此外，假如19大取消退休年齡限制，便可預知習近平將繼續統領中共。

9. 9月到10月德國大選，2017年梅克爾將尋求第4次連任，在收容難民政策廣受質疑、社會民主黨長期沒落，自由民主黨前景不明的情況下，梅克爾將面臨嚴峻挑戰。