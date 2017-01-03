遼寧號紙老虎？ 網媒爆：無法夜航起降 戰力僅3成
2017-01-03 09:45
中國遼寧號航艦編隊日前首度穿出第一島鏈，繞行台灣東部外海。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧號航艦編隊日前首度穿出第一島鏈，繞行台灣東部外海。據媒體報導，我軍方人士表示，這次航行期間，遼寧號上所搭載的10幾架殲-15戰鬥機，雖然有多次升空訓練，但未曾在夜間演訓，顯示遼寧號並未具備全天候作戰能力。我方評估，遼寧號僅能發揮3成戰力。
根據《風傳媒》報導，遼寧號繞行台灣東部海域時，我空軍花蓮基地在夜間派出RF-16偵照機，測試遼寧號夜間防衛能力，並成功拍到遼寧號及伴隨艦隊清晰照片和動態。相較之下，當時殲-15戰鬥機並沒有升空警戒，顯示殲-15還在基礎海上航訓階段，遼寧號未具備夜間作戰能力。
報導提到，軍方官員說明，目前大概只有美軍，才具有能夠在航空母艦進行夜航起降的技術水準，使航母能夠完全發揮。官員表示，若航空母艦不具備全天候作戰能力，艦載機就無法在夜間升空擴大防衛圈空中警戒，失去航母搭載艦載機的價值，僅能靠護衛艦進行防空作業，非常可能受到夜間襲擊，夜航是評估航母戰力的重要指標。
《風傳媒》報導，我軍判斷，遼寧號上殲-15數量不足，目前起降也仍未全掛載彈藥，而且無法進行夜航演訓，經各項指標評估後，遼寧號僅能發揮3成戰力。
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