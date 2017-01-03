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川普即將上任 美國民眾信心20多年來最低

民調公司蓋洛普調查結果顯示，有超過一半的美國民眾在多項議題上對他沒信心，川普獲得的支持度是20多年來歷任總統中最低。（路透）

2017-01-03  08:38

〔即時新聞／綜合報導〕蓋洛普（Gallup）公司歷來都會在美國總統上任前進行民調，檢視民眾對於新總統的信心度有多高。有外媒報導指出，蓋洛普調查結果顯示，有逾半的美國民眾在多項議題上對準總統川普沒信心，川普獲得的支持度是20多年來歷任總統中最低。

綜合外媒報導，該份民調共有7項指標，在「與國會有效合作完成任務」、「有效處理經濟事務」、「作為總統捍衛美國在海外的利益」、「有效管理行政團隊上」4項指標上，分別有60%、59%、55%、53%的受訪民眾對川普有信心。

但在「避免出現重大醜聞」、「明智使用軍事力量」及「處理國際危機」3項指標上，分別只有44%、47%及46%的民眾對川普有信心，遠低於現任總統歐巴馬及前總統小布希與柯林頓3人的平均值，3人上述3項指標的平均值都高達7成以上。

該份民調在去年12月7日至11日間進行，以電話隨機抽樣調查1028名受訪者，其中有6成是手機受訪，4成是市話受訪，民調抽樣誤差為正負4個百分點。

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