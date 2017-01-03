不願被強迫穿毛衣 比特犬狠咬3主人

闖禍的鬥牛犬。（取自YouTube）

2017-01-03 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州上週五發生比特鬥牛犬咬傷飼主一家3口，原因竟是汪星人不願被強迫穿上漂亮毛衣。

《MAXIM》報導，52歲女飼主古雷洛（Brenda Guerrero）上週五（12月31日）在住家後院，要替取名「刀疤」（Scarface）的鬥牛犬穿上漂亮毛衣，刀疤突然抓狂，狠狠咬住古雷洛的手臂，42歲男主人聽到慘叫聲趕來營救，也遭攻擊受傷，接著22歲兒子也撲了上去，緊勒鬥牛犬的頸部，負傷的3人才得以逃出屋外報警求救。

警方發現鬥牛犬攻擊性很強，動用麻醉槍、電槍才將牠制伏，暫時安置在當地動物收容所，將由警方決定是否給予安樂死。

報導指出，飼主約1個月前開始養「刀疤」，這隻鬥牛犬沒有街頭攻擊的前例，但鄰居仍然很擔心猛犬可能傷害附近小朋友。

（取自YouTube）

闖禍的鬥牛犬。（取自《MAXIM》）