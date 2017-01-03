美軍調整亞太戰略 傳將在南海部署地面重型武器
2017-01-03 07:33
美軍為因應新的南海情勢，傳將考慮在南海區域部署地面重型裝備，如M109自走砲等武器。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在南海擴張軍武，造成東南亞局勢緊張，有外媒報導指出，美軍為因應新的南海情勢，傳將考慮在南海區域部署地面重型裝備，如M777牽引砲（M777 Howitzer）與M109自走砲（M109 Paladin）等武器。
據《國家利益》（National Interest）雜誌報導，美國軍事網站「Scout Warrior」總編輯奧斯本（Kris Osborn）引述美國國防部官員的說法指出，為具體化歐巴馬政府亞洲「再平衡」的戰略思維，美軍將移轉6成船艦至亞太區，未來甚至可設置地面重型武器或中長程飛彈與艦射飛彈防空系統。
其中美軍可能部署的地面裝備，包括有使用155公厘砲彈的M777牽引砲與M109自走砲，且這些武器可隨時移動部署。雖然五角大廈官員尚未正式確認這項消息，但他們強調已提高與各美國盟邦的合作協調。
報導也提到，近年來美國軍事部署逐漸向亞洲傾斜，過去多集中在海空軍，如今陸軍也有朝向亞太再平衡的態勢。目前美國陸軍在南韓派駐約1萬8500人，日本2400人，關島2千人，菲律賓480人，還有約3萬多人在阿拉斯加與夏威夷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to crack down on ‘fake news’ sites
- 〈熱門族群〉工紙漲價解困境 法人投贊成票
- 「大王」變「複」翁 月薪挑戰40萬
- 新年星希望 不對稱焦點
- 〈熱門族群〉基礎建設需求來 光通訊等到春燕
- 美媒預測╱浪花兄弟恐拆夥 哈登有望奪MVP
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 苗縣「債」多也不怕 總預算連23年未刪
- 《熊娃娃的夢》賞劇種樹愛地球
- 國民黨團下會期主攻年改議題 綠委籲：勿與主流民意脫節
- 台南》空污攻陷鄉村 綠支持者開砲
- 大咖跨年棄台 曾國城虧新秀有舞台
- 《灣生》導演控田中實加 剽竊心血出書
- 高山甜柿產季撞期 價格變動大
- 孤獨無助時 找人傾訴
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 〈紐約性愛檔案〉情趣用品店的XYZ
- 新化林場 免費入園到下月中
- 台灣隊「趕集」 郭總嘆奔波苦
- 一招辨別私菸劣酒 不踩雷
- 綠電認購 今年拚1萬戶
- 自由廣場》杜正宇也該出面講清楚
- 籃網少書豪又內訌 今日賽事預告
- 紡織廠開在住宅區 飄絮吵20年
- 宜蘭縣政中心中央公園 議長促活化
- 松機遷建桃園 交部首度納評估
- 田馥甄每次1.5小時 變身捲髮芭比
- 黃薇渟「遭脅持刀劃脖子」 新的一年飽受驚嚇
- 〈職場全壘打〉裁判的職責
- 錯愛劈腿男 正妹墜樓殞命
- 亞洲漆藝大觀 十三行一次看夠
- 富邦「新兵」開訓 教練團達16人
- NBA》擁魔獸棄忠臣？老鷹聆聽「米爺」報價
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 自由廣場》孬種退將，就讓王洪光罵？
- 自由廣場》中國青年談台灣旅遊
- 安康垃圾轉運站封 民喊不習慣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美軍調整亞太戰略 傳將在南海部署地面重型武器
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分