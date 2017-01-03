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美軍調整亞太戰略 傳將在南海部署地面重型武器

美軍為因應新的南海情勢，傳將考慮在南海區域部署地面重型裝備，如M109自走砲等武器。（法新社）

2017-01-03  07:33

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在南海擴張軍武，造成東南亞局勢緊張，有外媒報導指出，美軍為因應新的南海情勢，傳將考慮在南海區域部署地面重型裝備，如M777牽引砲（M777 Howitzer）與M109自走砲（M109 Paladin）等武器。

據《國家利益》（National Interest）雜誌報導，美國軍事網站「Scout Warrior」總編輯奧斯本（Kris Osborn）引述美國國防部官員的說法指出，為具體化歐巴馬政府亞洲「再平衡」的戰略思維，美軍將移轉6成船艦至亞太區，未來甚至可設置地面重型武器或中長程飛彈與艦射飛彈防空系統。

其中美軍可能部署的地面裝備，包括有使用155公厘砲彈的M777牽引砲與M109自走砲，且這些武器可隨時移動部署。雖然五角大廈官員尚未正式確認這項消息，但他們強調已提高與各美國盟邦的合作協調。

報導也提到，近年來美國軍事部署逐漸向亞洲傾斜，過去多集中在海空軍，如今陸軍也有朝向亞太再平衡的態勢。目前美國陸軍在南韓派駐約1萬8500人，日本2400人，關島2千人，菲律賓480人，還有約3萬多人在阿拉斯加與夏威夷。

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  • 近年來美國軍事部署逐漸向亞洲傾斜，過去多集中在海空軍，如今陸軍也有朝向亞太再平衡的態勢。（圖截自國家利益雜誌網站）

    近年來美國軍事部署逐漸向亞洲傾斜，過去多集中在海空軍，如今陸軍也有朝向亞太再平衡的態勢。（圖截自國家利益雜誌網站）

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