巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首

巴西亞馬遜州驚傳監獄暴動事件，暴力衝突持續將近一天，事件造成至少80名囚犯死亡。（圖截自Google Map）

2017-01-03 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜州（Amazonas state）首府瑪瑙斯（Manaus）1日驚傳監獄暴動，暴力衝突持續將近一天，事件造成至少80名囚犯死亡，許多罹難者甚至被當場斬首，場面相當可怕。

綜合外媒報導，發生暴動的Anisio Jobin監獄疑似環境不佳，因缺乏食物、飲水而造成監獄內的兩大幫派衝突，囚犯趁元旦當天的家屬探監時間攻擊警衞，暴動持續17小時，囚犯一度挾持12名獄警和74名囚犯。

監獄當局已在當地時間2日上午控制情況。暴動最終造成至少80人死亡，有至少6名囚犯慘遭斬首。但當局拒絕透露有多少囚犯趁亂逃獄，強調已抓回20名逃犯。

巴西監獄經常人滿為患，近年引發多起致命的暴動，如這次出事的監獄原本只能容納454名犯人，但平常卻囚禁了超過1108人。