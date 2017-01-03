巴西監獄幫派械鬥 死者慘遭斬首肢解
2017-01-03 05:52
〔中央社〕巴西官員今天表示，亞馬遜州（Amazon）1座監獄內的2個幫派爆發衝突，人犯殘忍攻擊對手，甚至將對方斬首和肢解，造成至少60人喪命。
亞馬遜州公共安全廳長方提斯（Sergio Fontes）表示，此次17個小時的暴動是在昨天下午爆發，持續到夜間。這座監獄位在亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）郊區。
方提斯說，這是該州監獄歷來「最大規模的屠殺」，也是拉丁美洲各國10年來死傷最嚴重的監獄暴動之一。
攝影記者在現場目擊，監獄中庭的水泥地上和推車上堆疊著血淋淋和燒焦的屍體。
至於在監獄外，全副武裝的警察正追捕數十名逃犯。這些人犯經由現已發現的獄中地道外逃。
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