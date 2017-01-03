疑收受商人餽贈 以總理遭刑事偵查
2017-01-03 05:12
〔中央社〕以色列媒體報導，以國警方調查人員今天在總理尼坦雅胡的耶路撒冷官邸開始對他進行偵訊。尼坦雅胡涉嫌收受商人的餽贈，違反了他的公僕身分。
「國土報」（Haaretz）報導，偵訊行動獲得檢察總長曼德爾布利特（Avichal Mandelblit）授權。曼德爾布利特經初步調查後確定，已有足夠證據可展開刑事偵查。
以國媒體報導，由警方高級調查人員負責的偵訊是在今天傍晚開始，可望進行若干小時；而幾乎可以確定的是，接下來還會有進一步偵訊。
尼坦雅胡曾告訴所屬聯合黨（Likud）籍國會議員，希望他下台的人「可得慢點慶祝，不要急。我先前說過，現在再說一次，不會有什麼事，因為根本就沒發生過什麼事」。
國土報等媒體報導，調查的矛頭指向以色列和外國商人送給尼坦雅胡的「價值數十萬以色列幣（約數百萬台幣）」的禮物。
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