德檢：逮捕意圖發動卡車攻擊嫌犯
2017-01-03 03:00
〔中央社〕德國檢方今天表示，2年前抵達德國的1名敘利亞移民，因涉嫌爭取伊斯蘭國（IS）提供經費以便駕駛炸彈卡車衝撞人群而遭到逮捕。
兩週前有1名尋求庇護遭拒的突尼西亞男子在柏林駕駛卡車衝入1個耶誕市集，造成12人喪生，凶嫌稍後遭義大利警方擊斃。
德國西部薩布魯肯市（Saarbruecken）檢察官說，在最新案例中，這名38歲的敘利亞移民是在12月31日被捕，他涉嫌正籌措18萬歐元，以充當攻擊經費。正式逮捕令在次日發出。
檢察官芮柏曼（Christoph Rebmann）說，此人涉嫌要向敘利亞境內伊斯蘭國組織索取這筆經費，以購買卡車，並打算在每輛卡車上放置400─500公斤炸藥。
這名男子已承認，和伊斯蘭國接觸，但否認有攻擊意圖。
芮柏曼告訴記者，「嫌犯宣稱，他向伊斯蘭國索取這筆錢是為了接濟他在敘利亞的家人」；並說，他是想向伊斯蘭國騙取這筆錢。
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