無懼再遭恐攻 土宣告堅持在敘作戰
2017-01-03 01:52
〔中央社〕土耳其副總理柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus））今天表示，儘管伊斯坦堡夜店遭受血腥攻擊，土國仍將堅持在敘利亞的作戰行動，而不理會這項警告「訊息」。
柯土爾穆斯說：「這是針對我們跨國作戰行動所發出的訊息，尤其是幼發拉底河之盾。」這是土國在敘利亞作戰行動的代號。
他說：「我們會繼續進行跨國作戰行動和幼發拉底河之盾，而且是堅決地進行。」
1名持槍男子1日闖進伊斯坦堡1家熱門的夜店，掃射在場慶祝新年的來賓，告成39人喪生，數十人受傷。
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