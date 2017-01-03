以總理尼坦雅胡遭貪污調查 警上門偵訊

2017-01-03 01:20

〔中央社〕以色列媒體報導，警察今天傍晚抵達總理尼坦雅胡的寓所，對尼坦雅胡進行偵訊，這是震撼以國政壇的貪污案調查行動之一。

根據以國公共電台等媒體報導，3名警方調查人員在傍晚6時30分前後抵達尼坦雅胡位於耶路撒冷市中心的寓所。