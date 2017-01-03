歐巴馬推特連續發文 細數8年政績

歐巴馬將在1月10日發表告別演說。（法新社）

2017-01-03 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕即將卸任的美國總統歐巴馬（Barack Obama）2日在推特上連發文，細數自己任內的政績，並表示很期待未來能成為一名公民，和大家一起努力。

歐巴馬在推特連續發文，他提到美國史上最長的就業成長期，以及醫療改革成果，他也提到美國在能源、外交方面的進展，以及實現婚姻平權等議題。

歐巴馬最後表示，很期待成為一名公民，和大家並肩努力，「各位，新年快樂」。

白宮表示，歐巴馬目前使用的帳號@POTUS將轉讓給川普，歐巴馬的推文則將轉移到新帳號@POTUS44保留，而新帳號將在他卸任後啟用。