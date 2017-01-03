巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
2017-01-03 00:06
〔編譯陳正健／綜合報導〕巴西亞馬遜州（Amazonas state）首府瑪瑙斯（Manaus）1日驚傳監獄暴動事件，導致大約60人死亡，據信是獄中派系衝突引起，所幸事件隔日已經平息。
亞馬遜州安全部門官員豐特斯（Sergio Fontes）指出，兩個與毒品有關的獄中幫派1日發生互鬥，待當局詳察情勢後，死亡人數可能還會攀升。
豐特斯表示，當局仍在清點囚犯，以證實趁亂越獄的人數。根據當地媒體報導，有數名死者遭到斬首，屍體被丟至監獄牆外。
國際監督組織向來痛批巴西的獄政，因為獄中經常人滿為患，死亡暴動亦時常發生。去年10月，巴西曾連續發生監獄暴動，共造成30多人死亡。
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