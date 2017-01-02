印度警察食貓肉遭捕 恐引爆區域文化爭議

2017-01-02 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度近日傳出有兩名警察遭到投訴，指時常利用彈弓等工具獵捕、並烹煮貓、狗、長尾葉猴等動物，還將猴子尾巴作為裝飾掛在房間內，現已遭逮捕審訊。由於印度區域的飲食文化習慣不同，若他們遭到起訴，恐引起文化上的爭議。

印度《每日郵報》報導，印度國家動物福利局獲報後，於去年12月29日突襲這兩名警察房間，發現一隻裹在塑膠袋的貓屍，另搜出沾有血跡的木棒及鐵棍，疑似皆是用來殺害動物的凶器，但卻未搜出投訴中所稱猴子的尾巴。動物福利局指出，這兩名警察行為已經觸犯「防止殘酷對待動物法」，屬刑事犯罪。

兩名印度警察現已遭調職，不過他們受訊時稱，在印度東北省地區，食用貓、狗和其他動物的肉為他們的文化，至於房內遭搜出的貓屍，為路邊所拾獲，就其咬痕認為應是遭野狗咬死，於是將其帶回烹煮食用。

然而在印度東北地區居民的飲食風俗習慣，與印度雅利安等人種不同，時常遭印度其他人種歧視。印度東北省分支持中心與熱線（North East Support Centre & Helpline）創始人強德拉（Madhu Chandra）表示，若這兩名警察遭到起訴，事件將會凸顯印度地區不同文化的鴻溝，呼籲政府應制訂統一法律處理類似問題。