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巴西監獄暴動 幫派血腥械鬥60死

2017-01-03  00:38

〔即時新聞／綜合報導〕巴西官員2日表示，亞馬遜州瑪瑙斯市過度擁擠的Anisio Jobin監獄發生暴動，約有60人喪生。

《路透》報導，該監獄在週日（1日）晚間發生暴動，獄中毒品犯罪團體之間的鬥爭引發大規模血腥械鬥，暴動持續17小時，當局已在週一（2日）上午控制情況，巴西媒體指出，有幾個遭斬首的屍體被投到監獄牆外。

亞馬遜州的安全主管豐特斯（Sergio Fontes）說，有74名囚犯在暴動中被挾持為人質，一些被處決、一些被釋放，而總死亡人數可能會上升，當局還在統計囚犯，以確定有多少人逃脫。

巴西監獄人滿為患，許多地方條件不佳、過度擁擠，引發近年許多致命的暴動，飽受國際監督團體批評。

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  • 亞馬遜州瑪瑙斯市過度擁擠的Anisio Jobin監獄發生暴動，約有60人喪生。（圖取自《每日郵報》）

    亞馬遜州瑪瑙斯市過度擁擠的Anisio Jobin監獄發生暴動，約有60人喪生。（圖取自《每日郵報》）

  • 當地民眾在監獄外圍觀。（圖取自《em tempo》）

    當地民眾在監獄外圍觀。（圖取自《em tempo》）

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