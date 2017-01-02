日產、寶馬和保時捷 遭韓國開罰1.9億

2017-01-02 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕韓國政府表示，禁止日產（Nissan）、寶馬（BMW）和保時捷（Porsche）這3家車廠的10款車型在韓國銷售，原因是這3家車廠涉嫌偽造文件，以讓車款符合韓國的排汙標準，韓國環境部也對這3家車廠處以71.1億韓圓（約590萬美元，約1.9億元台幣）的總罰款。

《彭博》報導，受到2015年的福斯汽車（Volkswagen）廢氣排放醜聞影響，韓國政府已在去年8月禁止福斯集團（VW）多款車型在韓國銷售，並擴大調查其他車廠的環保證明文件，才發現這3家車廠的文件涉嫌造假。

根據韓國車商和相關部門的統計，去年1~11月，進口車在韓國市占率約15%，最受歡迎的是寶馬和賓士（Mercedes-Benz）的柴油車型。

日產汽車的發言人表示，將會與主管機關密切合作；寶馬的代表則表示，公司會努力恢復認證；保時捷在韓國的辦公室則是尚未回應。