| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 國際

收假湧現車潮 中國高速公路淪為停車場

中國京港澳高速公路大塞車，到了晚間，車潮依舊沒有散去。（圖擷取自法制晚報）

2017-01-02  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國京港澳高速公路在1日因霧霾封閉，今（2）日霧霾影響趨緩，當局將封閉的高速公路開啟，加上中國的元旦3天連假今天結束，大量車潮瞬間湧進，收費站無法消化如此龐大數量的車輛，導致嚴重回堵，到了晚間，塞車仍無法解除。

根據中媒《法制晚報》報導，霧霾影響趨緩，北京大部分高速公路解除封閉，往北京的車流在今天下午湧現，京港澳高速公路在下午3點就出現塞車狀況，北京市界的收費站幾乎成了停車場。

中國京港澳高速公路大塞車，收費站前滿滿都是車。（圖擷取自法制晚報）

中國京港澳高速公路大塞車，車潮從下午就開始出現。（圖擷取自法制晚報）

中國京港澳高速公路大塞車，往北京的方向滿滿都是車。（圖擷取自法制晚報）

中國京港澳高速公路大塞車，透過空拍圖，可以看出車輛眾多。（圖擷取自法制晚報）

中國京港澳高速公路大塞車。（圖擷取自法制晚報）

中國京港澳高速公路大塞車。（圖擷取自法制晚報）

中國京港澳高速公路大塞車。（圖擷取自法制晚報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 京港澳高速公路 北京 塞車
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：收假湧現車潮 中國高速公路淪為停車場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.