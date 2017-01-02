收假湧現車潮 中國高速公路淪為停車場
2017-01-02 23:58
中國京港澳高速公路大塞車，到了晚間，車潮依舊沒有散去。（圖擷取自法制晚報）
〔即時新聞／綜合報導〕中國京港澳高速公路在1日因霧霾封閉，今（2）日霧霾影響趨緩，當局將封閉的高速公路開啟，加上中國的元旦3天連假今天結束，大量車潮瞬間湧進，收費站無法消化如此龐大數量的車輛，導致嚴重回堵，到了晚間，塞車仍無法解除。
根據中媒《法制晚報》報導，霧霾影響趨緩，北京大部分高速公路解除封閉，往北京的車流在今天下午湧現，京港澳高速公路在下午3點就出現塞車狀況，北京市界的收費站幾乎成了停車場。
中國京港澳高速公路大塞車，收費站前滿滿都是車。（圖擷取自法制晚報）
中國京港澳高速公路大塞車，車潮從下午就開始出現。（圖擷取自法制晚報）
中國京港澳高速公路大塞車，往北京的方向滿滿都是車。（圖擷取自法制晚報）
中國京港澳高速公路大塞車，透過空拍圖，可以看出車輛眾多。（圖擷取自法制晚報）
中國京港澳高速公路大塞車。（圖擷取自法制晚報）
中國京港澳高速公路大塞車。（圖擷取自法制晚報）
中國京港澳高速公路大塞車。（圖擷取自法制晚報）
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