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威嚇中國！印度成功試射核彈頭飛彈

2017-01-02  22:19

〔即時新聞／綜合報導〕印度今（2）日成功試射可攜帶核子彈頭、射程達4000公里的烈火4型飛彈（Agni-IV）；專家指出，中國在巴基斯坦等國際事務上頻頻挑戰印度，印度近日密集試射可攜帶核彈頭、射程可達中國境內的飛彈，是在向中國示威。

綜合媒體報導，印度軍方今日在東部奧里薩省（Odisha）外海的卡蘭島（Dr Abdul Kalam Island），使用移動發射器成功試射烈火4型飛彈；印度國防研究暨發展組織表示，這次試射相當成功，符合任務目標，而這也是烈火4型飛彈過去5年來的第6次試射，目前僅發生1次任務失敗。

烈火4型飛彈長20公尺、重17噸、射程4000公里、可攜帶核子彈頭並配備環狀雷射陀螺引導的慣性導航系統；印度軍方上月26日才成功試射可攜帶核子彈頭、射程5000公里的烈火5型洲際彈道飛彈。這兩款飛彈的攻擊範圍都涵蓋中國全境。

專家指出，中國大力支持巴基斯坦建軍，最近又在國際上阻撓印度加入核子供應國集團（NSG）、提報恐怖集團首腦列入聯合國恐怖份子黑名單，印度近日密集試射兩款可攜帶核彈頭、攻擊範圍涵蓋中國的飛彈，是在向中國示威。

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  • 印度今（2）日成功試射可攜帶核子彈頭的烈火4型飛彈（Agni-IV）；專家指出，印度近日密集試射可攜帶核彈頭、射程可達中國境內的飛彈，是在向中國示威。（圖擷取自indiatimes.com）

    印度今（2）日成功試射可攜帶核子彈頭的烈火4型飛彈（Agni-IV）；專家指出，印度近日密集試射可攜帶核彈頭、射程可達中國境內的飛彈，是在向中國示威。（圖擷取自indiatimes.com）

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