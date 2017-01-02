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麥當勞逼進梵蒂岡 樞機怒批「恥辱」

2017-01-02  23:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名速食連鎖店麥當勞（McDonalds）逼進梵諦岡，租下聖彼得廣場（St. Peter’s Square）附近建築的地下室低調開幕，樞機怒批這是恥辱。

綜合外媒報導，這家被稱為「McVatican」麥當勞開在羅馬，距離梵諦岡城只有100碼（約91.44公尺），因為當地人、高級神職人員抗議，近日低調開始營業，並未做任何公告。

分店空間538平方公尺，每月需支付給梵諦岡3萬歐元（約100萬台幣）租金。「McVatican」每天營業，從早上6時30分開放至晚上11時，還提供Wi-Fi。

樞機斯格雷恰（Elio Sgrecchia）指出，這間餐廳是一個恥辱，出售不健康的食物，並批評從麥當勞手中收取租金的決定。

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  • 美國知名速食連鎖店麥當勞（McDonalds）逼進梵諦岡，租下聖彼得廣場（St. Peter’s Square）附近建築的地下室低調開幕。（路透）

    美國知名速食連鎖店麥當勞（McDonalds）逼進梵諦岡，租下聖彼得廣場（St. Peter’s Square）附近建築的地下室低調開幕。（路透）

  • 這家被稱為「McVatican」麥當勞開在羅馬，距離梵諦岡城只有100碼。（圖取自推特）

    這家被稱為「McVatican」麥當勞開在羅馬，距離梵諦岡城只有100碼。（圖取自推特）

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