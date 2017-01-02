| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市1女子深夜陳屍套房 另名男子送醫急救 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 國際

泰國新年假期前4天 交通意外已釀280死

2017-01-02  22:15

〔即時新聞／綜合報導〕泰國新年假期被認為是該國一年中最危險的兩週之一，當局今（2）日公布，截至1月1日，新年假期前4天的交通意外已造成280人死亡，比去年同期上升10%。

綜合外媒報導，泰國交通部長Arkhom Termpittayapaisith今日表示，1月1日全國交通事故有751件，造成81人死亡、778人受傷。與去年相比，所有數據都呈現增加。

他表示，酒後駕車和超速仍是事故主因。機車仍是最危險的車輛類型。他說，一天中最容易發生意外的時間是午夜到凌晨4時。

根據《曼谷郵報》統整的資訊，新年假期第1天（12月29日）就發生524件意外，造成42死、第2天680件事故、71死、第3天757件事故、86死，加上第4天81死，已達280人死亡。

泰國是世界上車禍死亡率排名頗高的國家之一，除了新年假期，4月的潑水節假期亦是一年中最危險的兩週之一，大量民眾離開曼谷回家鄉探親。

廣告
  • 泰國當局今（2）日公布，截至1月1日，新年假期前4天的交通意外已造成280人死亡。圖為曼谷。（路透）

    泰國當局今（2）日公布，截至1月1日，新年假期前4天的交通意外已造成280人死亡。圖為曼谷。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通事故 交通意外 泰國 車禍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：泰國新年假期前4天 交通意外已釀280死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.