泰國新年假期前4天 交通意外已釀280死

2017-01-02 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕泰國新年假期被認為是該國一年中最危險的兩週之一，當局今（2）日公布，截至1月1日，新年假期前4天的交通意外已造成280人死亡，比去年同期上升10%。

綜合外媒報導，泰國交通部長Arkhom Termpittayapaisith今日表示，1月1日全國交通事故有751件，造成81人死亡、778人受傷。與去年相比，所有數據都呈現增加。

他表示，酒後駕車和超速仍是事故主因。機車仍是最危險的車輛類型。他說，一天中最容易發生意外的時間是午夜到凌晨4時。

根據《曼谷郵報》統整的資訊，新年假期第1天（12月29日）就發生524件意外，造成42死、第2天680件事故、71死、第3天757件事故、86死，加上第4天81死，已達280人死亡。

泰國是世界上車禍死亡率排名頗高的國家之一，除了新年假期，4月的潑水節假期亦是一年中最危險的兩週之一，大量民眾離開曼谷回家鄉探親。