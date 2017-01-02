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國家公園珊瑚礁被刻韓文 當地民眾痛批沒品

當地潛水員拍下珊瑚礁被刻上韓文字。（圖擷取自The Nation）

2017-01-02  22:12

〔即時新聞／綜合報導〕泰國西密蘭群島是泰國著名的海灘潛水旅遊勝地，但日前有當地的潛水員意外發現，海底的珊瑚礁，竟被不知名旅客刻下韓文字「박영숙」（音譯：朴永秀），疑似是韓國遊客留下的人名，潛水員將此景拍照後PO上臉書，引發討論，他更痛批在珊瑚礁上刻字，是相當沒品的行為。

根據泰國媒體《The Nation》報導，被刻字的珊瑚礁位於西密蘭群島海域20公尺深的地方，而此處是西密蘭國家公園的一部分，此破壞行為引起了當地人和潛水客的關注，認為應該要對此事祭出罰則，否則未來可能會再有類似的狀況發生。

當地民眾呼籲潛水業者和當局，應該要對來潛水遊玩的顧客嚴格管制，不要讓他們做出破壞美景的行為。

但當地一名不願具名的潛水員透露，韓國旅客相較於來自其他亞洲國家的旅客，還是比較守規矩的。

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  • 韓國文字似乎是個人名。（圖擷取自The Nation）

    韓國文字似乎是個人名。（圖擷取自The Nation）

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相關關鍵字： 不文明 刻字 刻字破壞 泰國 珊瑚礁 韓文
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