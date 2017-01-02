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立體列印模擬手術 美醫生助男嬰重組頭顱

2017-01-02  23:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名7個月大的男嬰，因為天生罹患罕病「顱縫早閉症（craniosynostosis）」，將影響其腦部的發展。不過有醫生近日突破技術，利用「立體列印」做出男嬰頭顱，模擬手術過程，有望盡快替他進行精確的手術。

綜合外媒報導，這名男嬰柏諾（Vincent Bono）天生罹患罕病「顱縫早閉症」，為一種頭部過早閉合症狀，頭顱會因持續擴大變形，導致顱內壓增高、智力發展障礙等，令頭顱形狀有如尖狀、扁頭等，為一種嬰幼兒臨床疾病。

美國石溪醫學院（Stony Brook University Hospital）醫療團隊表示，將利用立體列印做出男嬰頭顱，用以多方位角度模擬手術過程，找出最佳的手術方法。該團隊醫生表示，利用這種立體列印方式，將可大為縮短手術麻醉的時間，以及確保手術的安全。

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  • 美國男嬰柏諾天生罹患罕病「顱縫早閉症」。（圖擷取自太陽報）

    美國男嬰柏諾天生罹患罕病「顱縫早閉症」。（圖擷取自太陽報）

  • 美國石溪醫學院醫療團隊利用立體列印方式，做出柏諾頭顱，用以模擬手術過程，成功替他完成手術。（圖擷取自太陽報）

    美國石溪醫學院醫療團隊利用立體列印方式，做出柏諾頭顱，用以模擬手術過程，成功替他完成手術。（圖擷取自太陽報）

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