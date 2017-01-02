狂！房東馬桶加裝投幣機 網友籲房客這樣回擊…

英國誇張房東在馬桶沖水手把上加裝投幣機，強迫房客沖水要繳錢。（圖擷取自Imgur）

2017-01-02 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕很多房東都會對房客提出許多租屋基本要求，不過最近一位澳洲網友到英國租屋卻遇到了誇張的房東，這位房東竟在馬桶沖水手把上加裝投幣機。

綜合外媒報導，一位澳洲網友最近到英國索恩伯里（Thornbury）租屋，結果發現房東竟然在廁所馬桶的沖水把手上裝了投幣機。如果想要沖一次馬桶，就要投50便士（約20元新台幣）。這名澳洲網友看到後相當不滿，因為房屋水費是由他支付的，沖馬桶卻還要再付費一次，他於是將「投幣馬桶」拍下po網。

許多網友看到這樣的投幣馬桶後都議論紛紛，有人直言，「這根本不合法吧？」、「太誇張了...」也有人建議，「你就不要花錢沖水，讓大便一直積著，最後交給房東處理...」