泰國小巴、貨車相撞起火 25人慘遭燒死

泰國東部發生1起交通意外，共有25人被活活燒死。（圖擷取自《Khaosod English》）

2017-01-02 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕泰國東部今天發生1起交通意外，1輛小巴士在和貨車相撞後起火燃燒，2輛車上共有25人被活活燒死。

綜合報導指出，泰國東部春武里府（Chonburi）的344號高速公路在當地時間今天下午2點發生一起車禍，1輛要開往曼谷的小巴士和另1輛貨車相撞後起火燃燒。由於兩輛車上都載滿人，最後共有25人因此被燒死，包括小巴士駕駛和多名乘客在內。

報導指出，警方懷疑事故原因和小巴士的駕駛有關，他在開車時可能有打盹。