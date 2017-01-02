美10歲男童為她蓄髮2年 「小暖男」令人感動
2017-01-02 20:28
布恩（左）為了幫助患有鬼剃頭的女性朋友，蓄髮長達2年。（圖擷取自《ABC News》）
〔即時新聞／綜合報導〕很多兒童會因為外型與同儕不同，而感到自卑。美國一位女孩就因患有鬼剃頭（Alopecia）而出現掉髮問題，她的一位男性朋友知道後便開始蓄髮，讓她有假髮可以戴。
綜合外媒報導，美國喬治亞州（Georgia）的10歲男童布恩（Tyler Boone）從2年前開始蓄髮，至今已有一頭及肩的長髮。布恩之所以會開始留長髮，全是要幫助患有鬼剃頭的12歲女性朋友瑞茲（Gabby Ruiz）。布恩打算要將自己的頭髮剪下，拿給瑞茲當作假髮。
在蓄髮長達2年後，布恩終於到了理髮廳，將長髮剪下送給瑞茲作假髮，自己則恢復平頭的造型。瑞茲對於布恩這樣的善行相當感動，直言「他真的是個很好的人。」
許多網友也都稱讚布恩是個無私、有愛心的小孩，有人更表示，「他真是個小暖男。」
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