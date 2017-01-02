西班牙元旦出現偷渡人潮 19歲男子藏行李箱內

西班牙民警在一位摩洛哥女子的行李箱中發現一名19歲男子，當場將女子逮捕。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-01-02 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕2017新年假期中，有大批的摩洛哥偷渡客試圖要闖入西班牙，西班牙民警甚至在一位摩洛哥女子的行李箱中發現另一名19歲男子，當場將女子逮捕。

綜合外媒報導，在2017的新年假期期間，有非常多的摩洛哥偷渡客想要闖過邊界，進入西班牙。光是在1月1日就有約1100名偷渡客強行要從摩洛哥邊界闖入，造成許多警方的傷亡，有5名西班牙民警和50位摩洛哥警方因此受傷。不過多數摩洛哥人都沒有偷渡成功，他們在被警方發現後，都被潛返摩洛哥。

而摩洛哥人偷渡的手段也相當多，西班牙警方就在一名女子的行李箱中，發現一名19歲的男子，女子當場因為人口走私被西班牙民警逮捕。