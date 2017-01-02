超歡樂！荷蘭民眾迎新年 萬人相揪去跳海
2017-01-02 19:23
元旦冬泳活動「Nieuwjaarsduik」風靡歐洲各國；荷蘭境內昨日就有約142處舉辦冬泳活動，吸引約5.2萬人跳海、跳河、跳湖，迎接新的一年。圖為比利時的元旦冬泳活動。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭著名旅遊勝地昨（1）日舉辦元旦冬泳活動，成千上萬的民眾一起衝向攝氏溫度7度的冰冷海水中，場面相當壯觀。荷蘭境內昨日約有142處舉辦冬泳活動，吸引了約5.2萬人跳海、跳河、跳湖，迎接新的一年。
綜合外媒報導，荷蘭海濱城市斯赫弗寧恩（Scheveningen）昨日舉辦元旦冬泳活動「Nieuwjaarsduik」，這項自1960年開始舉辦的傳統活動，今年吸引了約1萬人共襄盛舉；影片中，只見民眾身著泳裝、頭戴橘色帽子，揮舞著國旗、大聲歡呼並跳入冰冷的北海海水當中，場面壯觀，氣氛也相當歡樂。
荷蘭的元旦冬泳活動「Nieuwjaarsduik」在1960年首次舉辦，原本只是個游泳俱樂部的新年活動，如今已經發展成為荷蘭的傳統，並風靡包括挪威、比利時等各國；荷蘭境內昨日就有約142處舉辦冬泳活動，吸引約5.2萬人跳海、跳河、跳湖，迎接新的一年。
相關影音請見︰
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 烏魚鰾1680元 六合夜市海產攤被爆坑殺外地人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China won’t allow sovereignty ‘fuss’: Xi
- 被前男友3理由狠甩 Kiwebaby收起乳房徵女伴
- 確定了！奇異博士《雷神3》合體索爾、浩克
- 棒球》新年坐不住 達比修揪大谷、杉谷動吃動（影音）
- 「練歌照」有點瞎 黃安暗虧王菲糗糗der
- 《星期專訪》台經院景氣預測中心主任孫明德︰勞動新制效應 正要開始 物價漲、服務減、非典就業增加
- 「奇藝台灣」 張信宏油畫台灣美景
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 台灣康師傅公司元旦決議解散 頂新集團證實
- 墨鏡+口罩一樣閃 唐嫣機場十指緊扣
- 社論》川普能，小英不能？
- 平價聽力輔具 貼臉就聽得到
- 兩岸新共識？ 先求台灣內部共識
- 才和台大女友放閃 清大生跨個年猝死
- 張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻
- 把水母拍成這樣 老外專程跨海來台觀賞
- 歷史建築養蚊子？ 中市第四市場恐成治安死角
- 灣生回家故事是真的 不影響金馬入圍資格
- 日職》大谷VR對決自己165公里火球 結局超意想不到（影音）
- 〈異同OPEN講〉先了解自己 年輕同志再出櫃
- 家有喪事照嗨 賭王兒跨年跑趴黏女友
- 小畫家彩繪世大運 為2017注入新活力
- 自由廣場》〈澄社評論〉反向塗鴉與去性別
- 學子當「崗蛋超人」護蛋 大崗國中獲選特色學校
- 移民署慶10週年 「新二代」辣妹帥哥網紅吸睛
- 基隆市民亡故慰問金 改由戶政所受理
- 國立一中改市立揭牌 市長允「惜命命」
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 大白菜3顆50元 老農路旁叫賣
- 中職》猿已提新版本合約給王柏融 期望春訓前談定
- 〈分手快樂〉玻璃球裡的愛情
- 台灣跨年星光黯淡 大咖棄台搶人民幣
- NBA》瓦妮莎發照開心跨年 Kobe戴綠帽激吻
- 1隻流浪犬慘遭6狗圍攻 台中市議員謝志忠路過救牠
- 高鐵桃園站7旬老翁落軌 列車延誤21分鐘
- 鏗鏘集》在警察與黑道之間
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
- 優格姐姐元旦報喜 秀戒要嫁電競教父
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：超歡樂！荷蘭民眾迎新年 萬人相揪去跳海
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分