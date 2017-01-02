超歡樂！荷蘭民眾迎新年 萬人相揪去跳海

元旦冬泳活動「Nieuwjaarsduik」風靡歐洲各國；荷蘭境內昨日就有約142處舉辦冬泳活動，吸引約5.2萬人跳海、跳河、跳湖，迎接新的一年。圖為比利時的元旦冬泳活動。（法新社）

2017-01-02 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭著名旅遊勝地昨（1）日舉辦元旦冬泳活動，成千上萬的民眾一起衝向攝氏溫度7度的冰冷海水中，場面相當壯觀。荷蘭境內昨日約有142處舉辦冬泳活動，吸引了約5.2萬人跳海、跳河、跳湖，迎接新的一年。

綜合外媒報導，荷蘭海濱城市斯赫弗寧恩（Scheveningen）昨日舉辦元旦冬泳活動「Nieuwjaarsduik」，這項自1960年開始舉辦的傳統活動，今年吸引了約1萬人共襄盛舉；影片中，只見民眾身著泳裝、頭戴橘色帽子，揮舞著國旗、大聲歡呼並跳入冰冷的北海海水當中，場面壯觀，氣氛也相當歡樂。

荷蘭的元旦冬泳活動「Nieuwjaarsduik」在1960年首次舉辦，原本只是個游泳俱樂部的新年活動，如今已經發展成為荷蘭的傳統，並風靡包括挪威、比利時等各國；荷蘭境內昨日就有約142處舉辦冬泳活動，吸引約5.2萬人跳海、跳河、跳湖，迎接新的一年。

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