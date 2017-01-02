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日本醋夫嫉妒孩子... 23年拒與妻說話

日本男子片山茂三婚後某天突然開始不和妻子由美說話，僅以點頭或發出咕嚕聲回覆，時間長達23年。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-01-02  17:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本男子片山茂三婚後某天突然開始不和妻子由美說話，僅以點頭或發出咕嚕聲回覆，時間長達23年，透過電視台安排和解後，茂三才說，是因為由美把重心放在孩子身上，他因嫉妒在生悶氣。

綜合外媒報導，婚後和由美育有3個孩子的茂三，長達23年拒絕跟妻子說話，卻會和3個孩子溝通。據由美表示，兩人並沒有吵架，有天她打電話到公司找丈夫時，茂三完全不說話，之後就再也沒和她講話了。

兩人的18歲幼子從沒聽過父母對話，於是寫信到電視台盼幫助兩人和解。茂三和由美被安排到初次約會的公園見面，在由美表示兩人已有一段時間沒說話後，茂三終於開口道歉，感謝妻子多年的照顧。

茂三解釋，孩子出生後，由美把重心都放在他們身上，被晾在一邊的他很嫉妒，「我生氣了」，所以不想和她說話。最後茂三也表示以後會改進，「請多多指教」。

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  • 茂三和由美被安排到初次約會的公園見面，在由美表示兩人已有一段時間沒說話後，茂三終於開口道歉，感謝妻子多年的照顧。（圖擷取自《每日郵報》）

    茂三和由美被安排到初次約會的公園見面，在由美表示兩人已有一段時間沒說話後，茂三終於開口道歉，感謝妻子多年的照顧。（圖擷取自《每日郵報》）

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