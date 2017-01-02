遼寧號繞台演訓 中國曝光清晰照

中國曝光遼寧號日前演訓的清晰照片。（圖擷取自《人民網》微博）

2017-01-02 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍隊近期動作頻頻，數度派遣軍機繞台挑釁，甚至出動首艘航空母艦「遼寧號」穿越宮古海峽，突破第一島鏈進入西太平洋演訓，航行途中貼近台灣海域，距離我東南側防空識別區最近僅20浬。昨天元旦，中國官方媒體進一步發布遼寧號演訓的清晰照片，但台灣網友看了都不懼恐嚇的表示，「雄三正等著呢！」

綜合中國媒體報導，上月23日，遼寧號與數艘驅逐艦阻成的編隊，攜帶多架「殲-15」艦載戰鬥機及多型艦載直升機，展開跨海區訓練試驗，開展了多個科目的編隊訓練和艦載機艦基戰術訓練，主要用意在於強化編隊各屬艦之間的聯合作戰能力，並鍛鍊艦載戰鬥機飛行員的綜合能力素質。

而這些帶有威嚇意味的照片在公布後，台灣網友們紛紛留言表示，「雄三正等著呢」、「活靶」、「是出來趕霾霧的嗎？」還有人用「遼寧號」的諧音調侃，開打了就會發現這艘航母其實是「了然號」。

中國首艘航母遼寧號日前突破第一島鏈進入西太平洋演訓。（圖擷取自《人民網》微博）