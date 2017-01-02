遼寧號繞台演訓 中國曝光清晰照
2017-01-02 15:46
中國曝光遼寧號日前演訓的清晰照片。（圖擷取自《人民網》微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國軍隊近期動作頻頻，數度派遣軍機繞台挑釁，甚至出動首艘航空母艦「遼寧號」穿越宮古海峽，突破第一島鏈進入西太平洋演訓，航行途中貼近台灣海域，距離我東南側防空識別區最近僅20浬。昨天元旦，中國官方媒體進一步發布遼寧號演訓的清晰照片，但台灣網友看了都不懼恐嚇的表示，「雄三正等著呢！」
綜合中國媒體報導，上月23日，遼寧號與數艘驅逐艦阻成的編隊，攜帶多架「殲-15」艦載戰鬥機及多型艦載直升機，展開跨海區訓練試驗，開展了多個科目的編隊訓練和艦載機艦基戰術訓練，主要用意在於強化編隊各屬艦之間的聯合作戰能力，並鍛鍊艦載戰鬥機飛行員的綜合能力素質。
而這些帶有威嚇意味的照片在公布後，台灣網友們紛紛留言表示，「雄三正等著呢」、「活靶」、「是出來趕霾霧的嗎？」還有人用「遼寧號」的諧音調侃，開打了就會發現這艘航母其實是「了然號」。
中國首艘航母遼寧號日前突破第一島鏈進入西太平洋演訓。（圖擷取自《人民網》微博）
這組照片的拍攝地點難以確認。（圖擷取自《人民網》微博）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 〈徵文啟事〉家務有給
- （影音）疑田中實加盜用《灣生》田野調查 導演解密「先有片才有書」
- 經典賽B組開幕戰 大谷迎戰古巴
- 1隻流浪犬慘遭6狗圍攻 台中市議員謝志忠路過救牠
- 雪炫1人接20支廣告 「收入AOA均分...」
- 蘇煥智控魏明仁佔廟產 在禪寺升五星旗抗稅
- 台鐵近午意外事故 影響3500名旅客
- 烏魚鰾1680元 六合夜市海產攤被爆坑殺外地人
- 中國看衰國民黨 國共論壇傳不保
- 52Hz返鄉特映 花媽率眾捧場
- 法令嚴成本高 國銀不打美洲盃
- 〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
- 癌末男成浮屍 疑久病厭世投海
- 立院副院長司機休假時 搶快撞翻轎車
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 民生建設基金會 疑為國民黨白手套
- 房價真「殺」！買房自備款只要5萬元
- 台中港碼頭工人昏倒駕駛艙 2度中風命危
- 香港萬人遊行 促撤4議員覆核案
- 喬治麥可其實是自殺？男友推特爆他一心求死
- NBA》美媒點評2016 詹皇最重要、格林最危險
- 曾文鼎升國旗時低頭 遭中國網友砲轟
- 煙火遲射探頭看 男遭炸穿頭慘死
- 山海自然畫入心境 邱尚為將台灣變活魚
- 鳳頭蒼鷹康復 動保處野放石碇山區
- 北市跨年檢舉噪音83件 伍佰登場罰最高
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- 日「排球女神」也爆婚訊
- BMW M550i xDrive 北美車展首演
- 仁愛鄉武界部落居民阻吉普車溯溪 雙方險爆衝突
- 登台打例行賽 西武盼今年成行
- 誰是禍首？ 斗六冬天的蒼蠅比夏天多
- 社論》川普能，小英不能？
- 通緝犯逃亡10餘年 指紋掃描機立大功
- 阿布達比男網表演賽》復出就奪冠 蠻牛奮起信心大增
- 台北盆地竟有雲海！鄭明典：空氣品質恐不良
- 犬貓絕育補助 基隆上路
- 1萬多戶沒水用 大里、太平最快今晚復水
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遼寧號繞台演訓 中國曝光清晰照
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分