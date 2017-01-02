南韓海軍演練 驚傳誤射多枚飛彈

南韓海軍一架P-3CK反潛巡邏機昨上午進行例行勤務時，驚傳誤投一枚反潛導彈與多枚魚雷與深水炸彈。（擷取自《韓聯社》）

2017-01-02 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍昨（1日）上午於東北方海面上進行勤務演練時，傳出軍機誤射多枚飛彈事件，所幸並無人員傷亡。

根據《韓聯社》報導，一架隸屬於南韓海軍的P-3CK海上反潛巡邏機，昨日上午6時在襄陽郡東北方約50公里處的海上執行例行任務時，疑因機組人員誤觸緊急武器發射開關，導致一枚反潛飛彈、數枚魚雷及深水炸彈遭投擲，不過由於這些武器在投擲時並非處於武裝狀態，並未造成嚴重傷害。

報導指出，一名海軍高級官員表示，誤射事件發生時該海域確有漁船在作業，幸好並未命中。「這些導彈被釋放時並非處於武裝狀態，殺傷力不高」該官員指出，「目前已派出掃雷艇及打撈船前往事發海域實施打撈，以便進行回收作業」。

外媒指出，本次誤射事件發生時，正好是北韓最高領導人金正恩宣稱「洲際彈道飛彈（ICBM）」試射已進入尾聲階段當日，媒體認為，這無疑是對南北韓間緊張的局勢火上加油。