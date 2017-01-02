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中資2016年海外併購8兆元 成長規模是前年145％

有外媒報導指出，中國於去年併購外資的總金額高達2456億美元，是2015年同期間的145％。（法新社）

2017-01-02  13:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來不斷併購海外企業，有外媒報導指出，中國於去年（截至12月21日）併購外資的總金額高達2456億美元（約台幣8兆元），是2015年同期間的145％，創下歷來最高的成長紀錄。

據《彭博社》報導，近年來中國企業的海外併購的規模呈現爆炸性成長，但其實早在2013年以前，中國的海外併購交易多是由國有企業進行，如收購澳洲鐵礦、非洲銅礦，超過半數的採購多是能源相關的企業。

但近年來中國民營企業家也加入這波浪潮，且併購的目標轉趨多元化，如被併購的各國企業有德國工業機器人製造商庫卡公司（Kuka AG）、義大利AC米蘭足球俱樂部、美國電影製片公司傳奇娛樂（LeGEndary Entertainment）等。

報導也提到，中國併購海外資產的速度將可能受到數個因素影響而減緩，如各國政府的嚴格審查、中國人民幣貶值（將使海外併購交易更加昂貴）。另外，中國政府與國內銀行也是可能的阻礙因素。

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彭博社

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