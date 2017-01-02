動物也懂新年新希望 網友驚呼：「我是暴龍！」

動物們發下的新年祈願，來看看你像其中的哪種動物吧！（擷取自《9GAG》）

2017-01-02 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕在新年的一開始，許多人會定下新年決心，用短短幾句話寫出對未來一年的展望與期待。國外趣味圖片網站《9GAG》上傳了一張圖片，以《動物們立下的新年宏願（If animals made New Year's resolutions）》為題，寫下各種動物在未來一年內對自己的要求，貼切又逗趣的內容讓不少網友大呼：「實在太像了」。

《9GAG》發布的圖片中列舉了6種知名動物，象徵著不同類型的人們：

1、貓咪孤傲地舔著毛說：「不需要改變了，我已經夠完美了！」

2、狗狗滿心歡喜地傻笑說：「未來看到什麼東西都要更加喜歡它們，最好再吃一點便便就更棒了。」

3、鯊魚垂頭喪氣地嘆道：「我想我還需要為增進大眾形象而努力，擺脫暴躁易怒的刻板印象」。

4、兔子則充滿愛意地說：「我想，是時候多「做」一些小兔子了！」

5、暴龍立下的新希望倒是非常正面：「要加緊鍛鍊手臂的肌肉，希望以後不要再『死』了」。

6、蛞蝓淡淡地說出了邊緣人的心聲：「要更常在晚上摸進房子裡，一邊避免讓別人看到我，卻又要留下足跡讓人知道我曾來過...」。

這張圖片目前持續在網路瘋傳，許多外國網友紛紛標註朋友並分享給更多人觀看，有人認為「蛇跟鯊魚的新年新希望應該一模一樣XD」，也有網友看了以後驚呼「原來我是暴龍！」