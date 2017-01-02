老公捉姦怒火中燒 爆打小王猶如職業摔角手

一名男子發現自己的老婆紅杏出牆，他就開始爆打「小王」。（圖擷取自YouTube）

2017-01-02 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕最近在國外流傳一段影片，一名男子發現自己的老婆紅杏出牆，他就開始爆打「小王」，對方完全無法回擊，只有被挨打的份。網友直呼，這名男子有武打演員的樣子，「有機會拍片」。

綜合媒體報導，影片中顯示，男子回家發現老婆和「小王」，幾乎是捉姦在床，當時「小王」身穿T恤和內褲，被男子壓著打，無法逃脫。人夫身手猶如職業摔跤選手，「小王」被驚嚇得全身癱軟，被連續赤拳攻擊。男子在片中還一度疑似用腳踢在「小王」臉上，最後男子使用「鎖喉」將對方壓倒在地。

影片被上傳到網路後，引起國外網友熱烈討論，多網友懷疑，「老婆跑去哪了？」還有人更懷疑這段影片是捏造的，因為「小王」在床上穿T恤和內褲非常不合理。有網友說，應該是要責怪老婆才對，你要好好感謝「小王」，擺脫這「賤人」。

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