土耳其夜店大屠殺 護照幫他擋下致命子彈
2017-01-02 11:10
土耳其伊斯坦堡夜店Reina遭槍手闖入掃射，造成39死近70傷的慘劇，當地警方如臨大敵。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其伊斯坦堡夜店Reina在跨年派對時，遭歹徒闖入開槍屠殺，共造成39死將近70傷的慘劇。1位生還者心有餘悸地表示，他放在心臟附近的護照救了自己一命。
據《紐約郵報》報導，來自黎巴嫩的艾斯瑪（Francois al-Asmar）躺在醫院的病床上，向著媒體透露自己的護照就放在心臟旁邊，在槍手掃射時救了他的性命。
1名黎巴嫩婦女和她的丈夫與朋友也在屠殺中存活，事發時他們還以為只是有人在爭吵，接著就聽到一連串的槍聲傳來，眾人連忙躲到桌子下，還親耳聽到兇手大喊「真主至大（Allahu akbar）」。等到歹徒腳步聲遠去後，他們探頭才發現到處都是血跡和遺體。
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